Будущее DOOM: The Dark Ages под угрозой

Очередные масштабные сокращения в Xbox затронули и разработчиков DOOM: The Dark Ages из id Software — пару дней назад они выпустили сюжетное дополнение Revelations. Под сокращения попали даже ветераны с более чем 20-летним стажем работы — более подробно с масштабами бедствия ознакомились журналисты.

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96 человек были уволены с очных позиций в id Software, а ещё своих должностей лишились 40 сотрудников на «удалёнке». По словам источников Kotaku, среди уволенных были разработчики на ключевых позициях, а также целые команды. Например, за фирменный движок id Tech отныне может отвечать лишь один счастливчик, сохранивший свою должность — остальных уволили.

У анонимных источников есть сомнения в том, что id Tech удастся эффективно использовать в будущем — премудростям работы с ним попросту никто не научит. Надежды остаются лишь на офис id Software в немецком городе Франкфурт-на-Майне, где сотрудники обучены работе с id Tech. Но и они не защищены от неожиданных сокращений.

Также в ближайшее время id Software может и вовсе остаться без новых проектов — студии якобы не одобряют следующую игру. Согласно СМИ, среди «питчей» у команды были боевик в духе «Джона Уика», а также перезапуск Perfect Dark и мультиплеерное дополнение для DOOM: The Dark Ages.

Отвлечься от грустных новостей индустрии поможет рубилово монстров в дополнении Revelations. С ним успел познакомиться автор Игромании — новинка радует динамичностью и интересными новшествами.