Бесплатные игры на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июль 2026

Июль, по традиции, будет достаточно «сухим» в плане больших игровых новинок — но в отсутствие крупных блокбастеров от ААА-студий календарь релизов полон привлекательных проектов от инди-разработчиков. А пока вы просматриваете расписание на ближайшие недели, мы подготовили подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store раздают Nova Lands — научно-фантастическую песочницу, где игрок может построить процветающую фабрику на инопланетном острове. Сами разработчики описывают игру как смесь Factorio, Forager и Satisfactory: здесь можно не только исследовать мир, но и строить автоматизированные фабрики, сражаться с боссами и налаживать отношения с жителями планеты. Nova Lands можно бесплатно забрать до 16 июля.

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На раздачу в Epic Games Store также вышла Tattoo Tycoon: экономический симулятор, посвященный менеджменту тату-студии. Игроку предстоит развить собственную мастерскую, собирая оригинальные эскизы, нанимая художников и, конечно же, украшая интерьер студии. Tattoo Tycoon также можно бесплатно забрать до 16 июля.

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В Steam состоялся релиз Neverness to Everness — следующего крупного проекта Hotta Studio, создательницы Tower of Fantasy. NTE, как и предыдущая игра студии, гача-проект, но куда более амбициозный: игрок в роли агента, устраняющего сверхъестественные аномалии, сможет исследовать целый мегаполис — пешком и на автомобилях. Поклонникам жанра urban fantasy и достаточно щадящей (по меркам гача-игр) монетизации, возможно, стоит взглянуть.

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Наконец, в Steam вышла демоверсия ReStory — медитативно-расслабляющего симулятора механика в сеттинге Токио начала 2000-х. Клиенты приносят свои гаджеты, от старых мобильников до портативных консолей, а игроку нужно ремонтировать их, следуя инструкциям и, при необходимости, заказывая детали в Интернете. У каждого клиента мастерской своя история; каждый выполненный заказ может хоть и немного, но повлиять на их жизни. Полноценный релиз ReStory запланирован на 2026 год.