Ubisoft не ждет скачка в качестве после красот Assassinʼs Creed Black Flag Resynced

Эксперты Digital Foundry, высоко оценившие свежую Assassinʼs Creed Black Flag Resynced, пообщались с техническими директором и архитектором игры. Разработчики без лишней скромности заявили, что выжали максимум из PlayStation 5 — консоли текущего поколения. Они:

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Обеспечили стабильную частоту кадров во всех режимах.

Увеличили детализацию сцен в сравнении с Assassin’s Creed Shadows.

Ввели трассировку лучей для всех графических режимов.

Обеспечили минимум графических различий между разными версиями и режимами графики.

Поэтому над следующей частью Assassin’s Creed придётся «хорошенько поработать» для того, чтобы превзойти актуальные результаты. Либо же новая игра выйдет на консолях следующего поколения, что соответствующим образом отразится на скачке качества.

Главным ограничителем для авторов стала оригинальная Assassinʼs Creed 4: Black Flag. Поскольку разработчики стремились воссоздать оригинал, у них не было возможности, например, ограничить дальность прорисовки каким-то объектом. При этом локации остались заполненными деталями и толпами NPC, которых может быть вдвое больше, чем в Shadows.

Также разработчики похвалились отображению волос — систему взяли из Assassin’s Creed Shadows, но с дополнительными доработками и распространением на большее число персонажей. Что касается трассировки лучей, то она заставляет Black Flag Resynced выглядеть так, каким фанаты «помнят оригинал». А вот технологии освещения и теней в игре 2013 года авторы назвали устаревшими.

В целом же создание Assassinʼs Creed Black Flag Resynced не отличалось от разработки совершенно новой игры. Оригинал выступал лишь в качестве источника вдохновения, тогда как модели кораблей, лица персонажей, структуру мира, анимации и даже механику скрытности пришлось создавать с нуля.

Труды Ubisoft не были напрасными — Assassinʼs Creed Black Flag Resynced получила хвалебные обзоры критиков. Также новинка уже в первый час установила рекорд серии по пиковому онлайну в Steam.