GIGABYTE радует геймеров новым WOLED-монитором

Разрешение QHD и частота обновления 240 Гц уже сами по себе звучат как музыка для глаз, а наличие поддержки G-SYNC и FreeSync Premium обещает окончательно добить разрывы изображения и микростатеры. В общем, враги не пройдут, а картинка не посыплется.

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Черный-черный цвет

В основе устройства лежит WOLED-панель от LG Display, которую инженеры приправили технологией MLA+ и глянцевым покрытием RealBlack Glossy. Сразу отбросим стереотипы о глянце. Здесь он, наоборот, призван бороться с отражениями, чтобы вы видели именно вражеского снайпера, а не собственную задумчивую физиономию. Яркость тоже на высоте: типичные 275 нит и пиковые 1300 нит в HDR — этого достаточно, чтобы не щуриться даже в солнечный день (ну, или в эпицентре взрыва). Сертификат VESA DisplayHDR True Black 400 и 99% охвата DCI-P3 гарантируют, что черный цвет будет действительно черным, а не темно-серым, а темные сцены в хоррорах перестанут быть просто «черным квадратом».

Тактика и хитрости

Монитор не был бы творением GIGABYTE без фирменных тактических плюшек. Разработчики явно играли в шутеры и мобы, когда придумывали «Tactical Switch 2.0». Эта штука позволяет одним движением менять разрешение и пропорции экрана, подстраиваясь под конкретную карту. Еще здесь есть «Ultra Clear», который борется с размытием так усердно, что враги не успевают скрыться за поворотом, и «Black Equalizer», подсвечивающий детали в темных углах. Если вы любите сидеть в засаде или, наоборот, зачищать углы, эти функции будут вашими лучшими друзьями. И, конечно, технология HyperNits, которая умно повышает яркость HDR без потери деталей на светлых участках. Можно выбрать интенсивность High или Medium, в зависимости от того, насколько ярко горит лампа над столом.

Без выгорания и дискомфорта

Производитель позаботился и о долголетии панели. Система AI OLED Care использует искусственный интеллект, чтобы экран не «уставал» и не выгорал со временем. Для тех, кто проводит за монитором сутки напролет, предусмотрена защита зрения от UL и функция OLED VRR Anti-Flicker, которая усмиряет мерцание при переменной частоте обновления. Словом, GIGABYTE GO27Q24G выглядит как достойный кандидат на роль главного экрана для тех, кто не желает выбирать между скоростью, сочной картинкой и заботой о здоровье.