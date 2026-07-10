Ubisoft уволила людей по завершению разработки ремейка Black Flag

Французская Ubisoft сократила 51 сотрудника студии Ubisoft Barcelona вскоре после завершения работ над ремейком Assassin's Creed Black Flag Resynced, несмотря на успешный запуск игры. Об этом сообщает Insider Gaming (IG).

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По данным издания, о предстоящих увольнениях объявили 10 июня. Источники утверждают, что сокращения были запланированы заранее и не зависели от коммерческих результатов проекта. По их словам, студии не поручили новый проект, хотя сотрудники начали выражать обеспокоенность этим еще летом 2025 года.

Собеседники Insider Gaming сообщили, что перед релизом Assassin's Creed Black Flag Resynced демонстрировала высокий интерес со стороны игроков и хорошие показатели предзаказов. Однако спустя несколько дней после завершения работ команда была расформирована.

Один из уволенных сотрудников заявил, что сокращения отражают более широкие проблемы внутри компании, включая потерю специалистов, ухудшение условий труда и усиление централизованного управления. По информации источников, в студии также отменили празднование релиза игры, заменив его небольшим фуршетом.

Сотрудники Ubisoft Barcelona объявили о серии забастовок, которые проходят по вторникам и четвергам с 30 июня по 16 июля.