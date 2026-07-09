Как заработать фрагменты данных в Assassin's Creed Black Flag: Resynced — гайд

Assassin’s Creed Black Flag: Resynced получила много нового контента по сравнению с оригинальной игрой. Ubisoft также встроила в ремейк аналог боевого пропуска, награды в котором, косметические и практические, нужно открывать за новую валюту — фрагменты данных. Портал PC Gamer рассказал, как их получить.

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Основной способ заработка фрагментов данных — прохождение аномалий, разбросанных по Карибскому морю. Они открываются вскоре после начала сюжетной кампании, когда Кенуэй и его команда захватывают остров Большая Инагуа. Если открыть карту и перейти в список заданий, то можно промотать его вниз до аномалий — там показаны доступные для прохождения.

Цели в аномалиях разнятся в зависимости от того, какой проект активен в «Анимусе», но, как правило, они несложные. Потопить искаженные корабли и конвои, решить простые головоломки. По завершению задания игрок получает указанное число фрагментов данных, которые затем можно использовать, чтобы открыть награды на треке активного проекта.

В число наград входят косметические предметы, оружие и ключи — последние можно потратить на призы, которые связаны с другими частями Assassin’s Creed. Новые аномалии открываются по таймеру: завершив одну, вам придется дождаться, когда ее заменит другая.