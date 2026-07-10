Для игры в GTA VI в Австралии потребуется паспорт

Игрокам в Австралии придется подтверждать личность с помощью паспорта или водительского удостоверения для покупки Grand Theft Auto VI. Такие требования связаны с новым законодательством в сфере онлайн-безопасности, вступившим в силу в стране в марте, сообщает news.com.au.

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Предстоящая GTA VI еще не получила возрастной рейтинг, но, скорее всего, она получит максимальный рейтинг R18+, из-за чего разработчик будет обязан внедрить систему проверки возраста пользователей. Без прохождения процедуры игроки могут лишиться доступа к онлайн-функциям игры.

В случае отказа от выполнения требований регуляторов Rockstar Games могут грозить крупные штрафы. Сумма взысканий может достигать $49,5 млн за каждое выявленное нарушение. Аналогичные правила уже распространяются на существующую онлайн-версию GTA Online в Австралии.

Закон направлен на ограничение доступа несовершеннолетних к контенту с возрастными ограничениями и требует от цифровых платформ внедрения механизмов подтверждения возраста пользователей.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S и получит поддержку русских субтитров.

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают россиян на деньги с предзаказом игры GTA VI.