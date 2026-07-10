Samsung выпустила SSD с интерфейсом PCIe 6.0 – скорость до 28,4 ГБ/с

Samsung приступила к серийному выпуску нового поколения корпоративных твердотельных накопителей PM1763, построенных на базе интерфейса PCIe 6.0. Новинка ориентирована на использование в серверах следующего поколения, включая платформы для искусственного интеллекта, такие как NVIDIA Vera Rubin.

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SSD Samsung PM1763 с PCIe 6.0 построен на базе памяти V-NAND девятого поколения и нового контроллера, выполненного по 4-нм техпроцессу. Благодаря обновлённой архитектуре удалось заметно увеличить производительность и одновременно снизить энергопотребление.

PM1763 доступен в версиях объёмом 4, 8 и 16 ТБ. Старшая модель обеспечивает скорость последовательного чтения до 28,4 ГБ/с и записи до 21,9 ГБ/с – это примерно вдвое выше показателей предыдущего SSD PM1753. По оценке Samsung, передача языковой модели объёмом 40 ГБ занимает около 1,4 секунды, что позволяет сократить задержки при обмене данными между процессорами и ИИ-ускорителями.

Для стабильной работы под продолжительными нагрузками PM1763 оптимизирован для серверов с жидкостным охлаждением. Накопитель поддерживает технологию Direct-to-Chip (D2C), которая предусматривает прямой отвод тепла от основных компонентов устройства. Такое решение помогает поддерживать максимальную производительность даже при круглосуточной эксплуатации в условиях высокой вычислительной нагрузки.

Ещё одним важным преимуществом новинки стало повышение энергоэффективности. Благодаря сочетанию памяти V-NAND девятого поколения и нового 4-нм контроллера энергопотребление удалось существенно снизить. По сравнению с PM1753 показатель производительности на ватт вырос примерно в 1,8 раза, что делает накопитель привлекательным решением для современных дата-центров.