Mario Kart Tour закроют спустя семь лет после релиза

Компания Nintendo объявила о прекращении поддержки Mario Kart Tour. Офлайн-версию выпускать не планируют.

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Серверы перестанут работать 30 сентября. Nintendo уже закрыла продажу внутриигровой валюты, однако уже купленные монеты можно будет использовать, пока игра работает. Подписку Gold Pass купить также нельзя, а с 4 августа она будет бесплатной.

Mario Kart Tour вышла в сентябре 2019 на iOS и Android, однако уже в 2023 году мобильный спин-офф серии перестал получать обновления. Исключение сделали только в честь выхода Mario Kart World.

Глава Nintendo Сюнтаро Фурукава ранее говорил, что поддержка Mario Kart World продлится весь цикл жизни Nintendo Switch 2. Он добавил, что это одна из самых важных франшиз корпорации.