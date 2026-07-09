Президент Sony продал половину акций после объявления об отмене дисков

Президент и главный исполнительный директор Sony Хироки Тотоки избавился от солидной части своих акций спустя несколько дней после объявления об отказе компании от выпуска дисков.

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Тотоки продал 225 000 акций и заработал на этом примерно 4,7 млн долларов. 173 250 у него ещё осталось. Что примечательно, резкого падения на бирже не было. Аналогично поступил и директор по стратегическому развитию Sony Тосимото Митомо. На продаже 25 тысяч акций (18% от его портфеля) он заработал больше полумиллиона долларов. При этом ценные бумаги Sony за последнее время стали дороже на 6%.

Напомним, что с января 2028 года Sony прекратит производство дисков всех новых игр, выходящих на консолях PlayStation. Один из заводов, который занимался физическими носителями, уже меняет курс на микрооптику.

Геймеры же выступили против таких изменений и запустили петицию о сохранении дисков. Многие в индустрии также не оценили решение корпорации. Хидео Кодзима, например, заявил, что его это расстраивает. А вот глава GI Games Марек Тыминский отметил, что студии и издатели теряют деньги, занимаясь выпуском физических копий.