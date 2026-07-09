Создатели Crimson Desert работают над портом для Nintendo Switch 2
Генеральный директор Pearl Abyss Хо Джин Ён рассказал, что компания занимается портом Crimson Desert для Nintendo Switch 2.
«Мы считаем важным представить Crimson Desert на как можно большем количестве платформ. Мы изучаем Nintendo Switch 2, и в настоящее время игра разрабатывается до уровня, на котором возможен базовый игровой процесс. Главное — сможем ли мы полностью сохранить графику, динамику и открытый мир Crimson Desert на этом устройстве», — сказал он.
Джин Ён пояснил, что команде предстоит провести большую работу по оптимизации и техническим улучшениям, чтобы конечный результат соответствовал стандартам качества, принятым в Pearl Abyss. В будущем он пообещал больше рассказывать о ходе создания порта.
Crimson Desert доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series с 19 марта. На релизе игра получила смешанные отзывы журналистов и геймеров. В июне её тираж превысил отметку в шесть миллионов копий.
В настоящее время для Crimson Desert разрабатывают дополнение. А с июня по сентябрь её ждут обновления, которые улучшат сюжет, добавят кросс-сейвы и не только. В последнем обновлении, например, появилось новое снаряжение.