Создатели Crimson Desert работают над портом для Nintendo Switch 2

Генеральный директор Pearl Abyss Хо Джин Ён рассказал, что компания занимается портом Crimson Desert для Nintendo Switch 2.

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«Мы считаем важным представить Crimson Desert на как можно большем количестве платформ. Мы изучаем Nintendo Switch 2, и в настоящее время игра разрабатывается до уровня, на котором возможен базовый игровой процесс. Главное — сможем ли мы полностью сохранить графику, динамику и открытый мир Crimson Desert на этом устройстве», — сказал он.

Джин Ён пояснил, что команде предстоит провести большую работу по оптимизации и техническим улучшениям, чтобы конечный результат соответствовал стандартам качества, принятым в Pearl Abyss. В будущем он пообещал больше рассказывать о ходе создания порта.

Crimson Desert доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series с 19 марта. На релизе игра получила смешанные отзывы журналистов и геймеров. В июне её тираж превысил отметку в шесть миллионов копий.

В настоящее время для Crimson Desert разрабатывают дополнение. А с июня по сентябрь её ждут обновления, которые улучшат сюжет, добавят кросс-сейвы и не только. В последнем обновлении, например, появилось новое снаряжение.