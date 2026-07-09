Для Warface вышло летнее обновление с новым игровым событием

Для тактического онлайн-шутера Warface вышло обновление, запустившее сезонное событие "Сияние Глубин". В игру добавили обновленный PvP-режим "Захват", тематическую оружейную серию "Лагуна", а также новые игровые контракты с дополнительными наградами.

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В обновленной версии режима "Захват" атакующая команда должна захватить коды запуска ракет и доставить их на свою базу, а защитники - помешать этому до окончания раунда. После каждого раунда команды меняются ролями, а победителем становится сторона, первой набравшая три очка.

В матчах также появился экран MVP. Кроме того, часть сражений проходит со случайными ограничениями на экипировку. Например, игрокам могут быть доступны только ножи либо запрещено использование гранат или основного оружия. Бои проходят на картах "Стройка", "Депозит" и "Убежище".

За участие в событии можно получить специальные карточки, которые обмениваются на внутриигровые награды. Главной из них стала оружейная серия "Лагуна", включающая MSBS Radon, Kral Arms Compact, Micro-Roni, Browning Safari и нож-бабочку. В магазине события также появились золотые версии нескольких моделей оружия.

Дополнительные награды доступны за выполнение игровых контрактов. Среди них - монеты черного рынка, очки репутации и комплект достижений.

Обновление уже доступно для геймеров на площадках Astrum Play, Steam и VK Play.