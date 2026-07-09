В Genshin Impact вырастут системные требования с выходом патча 7.0

Компания HoyoVerse объявила о важных технических изменениях в Genshin Impact. С версии 7.0 системные требования экшена вырастут на ПК и мобильных устройствах.

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Разработчики отметили, что с релизом большого патча 7.0 в игре появятся улучшенные модели новых персонажей, новые текстуры окружения более высокого разрешения, повысится и качество визуальных эффектов. Поэтому на старых смартфонах могут наблюдаться подтормаживания и просадки частоты кадров.

Начиная с версии 7.0 на небольшом числе устройств Android из-за ограничений совместимости, связанных с устаревшей архитектурой графического процессора, могут возникать проблемы со стабильностью.

Так, с релизом 7.0 Genshin Impact игру без проблем смогут запускать смартфоны с процессорами Snapdragon 66/Helio G88 с 4 ГБ оперативной памяти и Android 10. На платформе iOS поддерживаются модели начиная с iPhone 8 Plus и iPhone X, на ПК же игру без проблем потянет сборка с Intel Core i5 от шестого поколения с 8 ГБ ОЗУ и видеокартой не слабее GTX 1050.