The Crew Motorfest заедет на Nintendo Switch 2 в октябре

Гонки The Crew Motorfest выйдут на Nintendo Switch 2 уже 8 октября, сообщила Ubisoft. Причём игра будет доступна как в цифре, так и на картриджах.

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Изначально The Crew Motorfest вышла на PlayStation, Xbox и PC в сентябре 2023 года (и релиз оказался самым успешным для серии), а в апреле 2024-го появилась и в Steam. В сервисе Valve у симулятора сформировался рейтинг в 78% на основе 24,4 тыс отзывов.

В The Crew Motorfest игроки будут гонять на автомобилях, управлять лодками и самолётами — и всё это в рамках острова Оаху Гавайского архипелага.