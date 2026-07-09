Разработчики Subnautica 2 изменили поведение морских хищников

Выживалка Subnautica 2 получила обновление, в котором разработчики изменили поведение морских хищников после жалоб игроков.

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Теперь поведение противников будет основываться на обратной связи. Если ударить нападающего мультитулом или звуковым резонатором, он отреагирует. Ранее люди писали, что многие подводные стычки кажутся несправедливо сложными, с учётом того, что в игре нет оружия. В студии же поясняли, что хотят придерживаться атмосферы исследования, но подумают, что можно сделать.

Помимо прочего в обновлении увеличили размер базы, сделали использование фабрик более удобным, изменили некоторые анимации и визуальный стиль ряда объектов. Разработчики углубили систему биомодификаций, чтобы игроки могли использовать несколько видов пассивных способностей. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Подводная выживалка Subnautica 2 вышла в ранний доступ на PC (Steam и EGS) и Xbox Series (плюс Game Pass) 14 мая. В таком состоянии она пробудет как минимум 2 года. А разработчики уже подготовили план будущих обновлений. Накануне стало известно, что создатели Subnautica 2 получат от Krafton обещанные бонусы за релиз в раннем доступе.