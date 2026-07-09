Разработчики Subnautica 2 изменили поведение морских хищников после жалоб игроков
Выживалка Subnautica 2 получила обновление, в котором разработчики изменили поведение морских хищников после жалоб игроков.
Теперь поведение противников будет основываться на обратной связи. Если ударить нападающего мультитулом или звуковым резонатором, он отреагирует. Ранее люди писали, что многие подводные стычки кажутся несправедливо сложными, с учётом того, что в игре нет оружия. В студии же поясняли, что хотят придерживаться атмосферы исследования, но подумают, что можно сделать.
Помимо прочего в обновлении увеличили размер базы, сделали использование фабрик более удобным, изменили некоторые анимации и визуальный стиль ряда объектов. Разработчики углубили систему биомодификаций, чтобы игроки могли использовать несколько видов пассивных способностей. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.
Подводная выживалка Subnautica 2 вышла в ранний доступ на PC (Steam и EGS) и Xbox Series (плюс Game Pass) 14 мая. В таком состоянии она пробудет как минимум 2 года. А разработчики уже подготовили план будущих обновлений. Накануне стало известно, что создатели Subnautica 2 получат от Krafton обещанные бонусы за релиз в раннем доступе.