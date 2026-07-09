Продажи Frostpunk 2 превысили 1 миллион копий

Продажи градостроительного симулятора выживания Frostpunk 2 превысили 1 миллион копий. Разработчики поблагодарили игроков, которые в самых суровых условиях возглавили замерзающие поселения и обеспечили их выживание хотя бы на какое-то время.

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При этом достичь таких продаж игра смогла за два неполных года, ведь Frostpunk 2 вышла 20 сентября 2024-го на PC (а через год добралась до PS5 и Xbox Series). Уже через три дня после релиза продажи новинки достигли 350 тыс копий (что расстроило инвесторов), а к ноябрю 2024-го — 511 тыс копий. Таким образом, первые полмиллиона покорились Frostpunk 2 за два месяца, а вторые — за полтора с лишним года.

В конце июня игра получила второе дополнение Breach of Trust о выживании города у подножия вулкана.