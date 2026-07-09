В шутер Escape from Tarkov добавили новую валюту

Российская студия Battlestate Games выпустила новый патч для Escape from Tarkov. Вместе с ним в шутер добавили полноценный магазин под названием Центр расширений, где можно приобрести внутриигровой контент за реальные деньги, приобретя валюту под названием TarCoin.

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Так, сейчас в магазине доступны тактическая одежда, линии схрона, апгрейд для PVE-режима и другой контент. Разработчики отмечают, что новая витрина почти никак не пересекается с уже давно доступным магазином на официальном сайте — поддерживать новыми предметами будут и тот, и другой.

Запуск внутриигровой валюты TarCoin приурочен к скорому старту первого сезона поддержки Escape from Tarkov. Он запустится до конца июля и добавит в игру новые задания, предметы и другой контент.