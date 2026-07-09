Крис Авеллон рассказал об играх Obsidian: судьба Avowed 2 и новая Shadowrun

По данным известного журналиста Джейсона Шрайера, Obsidian Entertainment работает над новой частью Fallout, а вот неанонсированную Avowed 2 отменили.

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Геймдизайнер Крис Авеллон (Fallout 2, New Vegas, Icewind Dale) со ссылкой на «собственные источники» тоже разузнал, как там дела у студии. Согласно ему:

все проекты Obsidian «пересмотрены»;

работа над Grounded 2 продолжается, что неудивительно, так как её по большей части «аутсорсят» Eidos Montreal;

дополнительный контент для The Outer Worlds 2 пока ещё планируется, первая часть — в сентябре;

над Avowed 2, «несмотря на сообщения, ВСЁ ЕЩЁ работают (пока что) в надежде на повторную презентацию-питч (что бы это ни значило)»;

остальные проекты студии, включая, новую Shadowrun, над которой, по слухам, работал Джон Гонсалес (сценарист Fallout: New Vegas), поставили «на паузу»;

по Pillars of Eternity нет информации. Если Avowed 2 в итоге не одобрят, Авеллон предполагает, что новую часть серии придётся долго ждать (или вообще можно будет не ждать).

Obsidian, напомним, попала под масштабные сокращения Xbox. По слухам, из студии уволили около 25% штата.