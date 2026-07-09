В Mouse: P.I. For Hire добавили возможность повторного прохождения уровней

Разработчики мультяшного шутера Mouse: P.I. For Hire выпустили самое большое обновление. В нём появилась возможность повторного прохождения уровней.

Помимо этого, команда улучшила оптимизацию, добавила поддержку сверхшироких мониторов, изменила систему управления оружием и навигацию по меню. Также в игре исправили множество ошибок, связанных со стабильностью, сохранениями, анимациями, сражениями и многим другим. В ближайшее время планируют выпустить обновление для Nintendo Switch 2. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что Mouse: P.I. For Hire вышла 17 апреля на PC, PS5, Xbox Series и Switch 2. Геймеры и критики тепло встретили её. Сюжет игры рассказывает историю детектива Джека Пеппера (Трой Бейкер), которому предстоит раскрыть мрачные тайны города, где всем правит криминал.

В 2026 году игра получит сюжетное дополнение, дата релиза которого пока не определена. Ранее в сети появились скриншоты из грядущего DLC. К середине мая тираж игры превысил отметку в 700 тысяч копий.