id Software до сокращений предлагала идеи для Perfect Dark

Сокращения в id Software в рамках масштабной реорганизации Xbox затронули 136 сотрудников: 96 офисных и 40 удалённых. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на местное уведомление WARN («Уведомление о корректировке и переподготовке работников»). В прошлом году штат id Software, согласно заявлению профсоюза, насчитывал 185 сотрудников.

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По словам одного из уволенных разработчиков, в студии просто расформировали «команду визуальных эффектов, оставив одного художника без руководителя или продюсера». Кроме того, были уволены все специалисты с опытом в Houdini (программный пакет для моделирования, анимации и т. д.), «поэтому вся работа над Doom: The Dark Ages в этой программе пропала даром, и её некому продолжить».

«Отличная работа, Microsoft. Ничто так не говорит об успехе бизнеса, как уничтожение команды и перевод её в разряд вспомогательной студии, а также выбрасывание на ветер масштабных технологических достижений».

Ходят слухи, что до сокращений id Software предлагала руководству идеи различных проектов. Среди них: новая Perfect Dark (перезапуск The Initiative, напомним, отменили), оригинальную игру «в стиле „Джона Уика“» под кодовым названием Fury (Saber Interactive опередила), кооперативную DOOM и вестерн на выживание с роботами под названием Ironwood (напомнила «Мир Дикого Запада»).

Пару дней назад студия успела выпустить DOOM: The Dark Ages - Revelations, DLC для DOOM: The Dark Ages. Игроки оценили его положительно и выразили поддержку разработчикам.