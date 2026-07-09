Мини-ПК AMD Ryzen AI Halo за 305 тысяч рублей протестировали в играх

Блогер и автор YouTube-канала ETA PRIME протестировал мини-ПК AMD Ryzen AI Halo за $3999 (около 305,5 тыс. руб.). Несмотря на ориентацию устройства на задачи ИИ, система продемонстрировала высокую производительность в современных играх в разрешении 1440p.

© Газета.Ru

За производительность компьютера отвечает чип Ryzen AI Max+ 395 со встроенной графикой Radeon 8060S и 128 ГБ объединенной памяти. До 96 ГБ из общего объема может использоваться в качестве видеопамяти, что позволяет эффективно работать с ресурсоемкими приложениями и играми.

В ходе тестирования Forza Horizon 6 на высоких настройках графики без использования технологии FSR отрисовывалась с частотой около 100 кадров в секунду. В Resident Evil Requiem при аналогичных настройках производительность составила около 65 кадров в секунду, а в Crimson Desert с режимом FSR Balanced — примерно 55 кадров в секунду.

Во время игровых тестов энергопотребление мини-ПК достигало 176 Вт. Рабочая температура процессора держалась на уровне около 78 градусов Цельсия, а максимальное зафиксированное значение составило 92 градуса.

Ранее Microsoft поручила Obsidian разработку новой Fallout.