Сломанный аттракцион: Twisted Tower обзавелась датой выхода

Разработчик Atmos Games и издатель 3D Realms назвали дату релиза Twisted Tower на PC — 18 августа. Действие этого хоррор-FPS разворачивается в заброшенном парке аттракционов из 1950-х.

© Twisted Tower

По сюжету, герой должен спасти возлюбленную. Для этого ему придется уничтожать обезумевших сказочных персонажей на протяжении пяти уровней: в отеле, водном парке, клоунском казино, карнавальном лесу и на космической станции.

Atmos Games известна по платформенным адвенчурам Pinstripe и Neversong.