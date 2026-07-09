Nintendo выпустит консоль Switch 2 со сменной батареей

Nintendo раскрыла, когда появятся версии консоли Switch 2 с батареей, которую можно заменить самостоятельно. Причиной для создания такой модели стали новые законы ЕС, что требуют упрощать ремонт электроники.

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Этим летом в продажу сначала поступят контроллеры Joy-Con со сменными аккумуляторами. А сама Switch 2 с заменяемой батареей появится осенью. Её ёмкость будет чуть меньше, чем у текущей модели, 5172 мА·ч вместо 5220 мА·ч. При этом сама приставка станет на 10 граммов тяжелее.

Зимой выйдут и другие аксессуары: контроллеры Joy-Con 2 со сменными батареями и такой же геймпад Switch 2 Pro. У него батарея тоже станет меньше, 897 мА·ч вместо прежних 1070 мА·ч.