Лучшее оружие для PvP в SAND: Raiders of Sophie — гайд

Правильный выбор оружия в SAND: Raiders of Sophie может решить исход абордажа вражеского шагохода — или обороны союзного. Портал gamerant.com рассказал о лучших видах оружия, доступных в игре, и том, как ими пользоваться.

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Дробовик Pepper Mill

«Перечница» — мощный инструмент в бою против других игроков. Штурмы шагоходов происходят часто, а перестрелки в тесных пространствах не оставляют права на ошибку. Дробовик — отличное подспорье в таких ситуациях; он может выстрелить трижды до перезарядки, что солидно в поединках на ближних дистанциях. Нужно целиться в центр тяжести или голову.

Винтовка 1874 Petros

Единственное оружие в игре, претендующее на статус снайперской винтовки. Найти «Петрос» можно в спрятанных контейнерах или скрафтить на верстаках, спрятанных в фортах. Одно попадание может вывести из строя любого врага, но обращение с этой винтовкой требует чуть большего опыта, чем с другими. У нее достаточно сильная отдача, а пули в SAND теряют эффективность на дистанциях выше 250 метров. Нивелировать последний момент можно, используя более качественные патроны — они повышают дальность огня до 2703— метров.

Винтовка М82

М82 без прицела — мелкокалиберная винтовка с медленной перезарядкой, но хорошей огневой мощью. Ей не хватает точности на близких дистанциях, поэтому М82 лучше пользоваться на средних и дальних дистанциях.

Револьвер «Бантам»

Модифицированная версия базового револьвера, увеличивающая урон в ближнем бою. Шестизарядный револьвер пробьет дыру в чем угодно, но на ограниченной дальности и со средней точностью. Хорошая новость в том, что «Бантам» может одним выстрелом убить противника со сломанной броней — абордажники вряд ли смогут застать вас врасплох, когда вы растратите боезапас.

Пистолет «Блиц»

Пистолет с самой быстрой перезарядкой и скорострельностью в игре. «Блиц» идеален для хаотичной тактики и перестрелок на расстоянии менее 50 метров. Большинство противников с низкой броней выдержат максимум половину магазина, если попадать по уязвимым точкам — «Блиц» неожиданно точен для столь скорострельного оружия.