Как найти обезьянку и кота в Assassin's Creed Black Flag: Resynced — гайд

В Assassin’s Creed Black Flag: Resynced появилось много нового контента, включая питомцев, которых можно приручить, чтобы они поселились на палубе «Галки». Портал GameSpot рассказал, где найти каждого.

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Где найти питомца-кота

Кота можно подобрать в убежище на острове Большая Инагуа. Хаб открывается после 4 сюжетной миссии; вскоре после этого на карте игрока появится значок локального события «Система распределения кошек». Отправляйтесь к координатам 819,441 и вскарабкайтесь на крыши. Там и будет сидеть котик — для того, чтобы он стал питомцем на корабле, достаточно просто его погладить.

Где найти питомца-обезьянку

Обезьянку же можно найти, пройдя локальное событие в Гаване. Оно находится по координатам 225,568. Отправляйтесь в доки на юго-востоке и проникните на испанский корабль. Устраните матросов, издевающихся над мартышкой — и обезьяна по имени Альберт станет вашим питомцем.

«Темный Анимус»

Фамильяра можно приобрести в меню «Анимуса» — он является первой наградой проекта и стоит 600 фрагментов данных. Для того, чтобы заработать достаточно валюты, достаточно лишь выполнять задания аномалий в открытом мире.