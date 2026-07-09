NVIDIA раскрыла архитектуру поколения процессоров Rosa

NVIDIA раскрыла новые подробности о ядре Rigel – следующей собственной CPU-архитектуре компании на базе Arm v9.2. Именно эти ядра будут использоваться в будущих процессорах Rosa, рассчитанных на дата-центры и ресурсоёмкие задачи агентного искусственного интеллекта.

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Процессоры Rosa были анонсированы на конференции GTC 2026. Их название связано с именем Розалин Сассман Ялоу – американского физика и лауреата Нобелевской премии по физиологии или медицине. Новое поколение CPU должно развить идеи Vera и повысить производительность серверных платформ NVIDIA для ИИ-нагрузок.

Высокая производительность благодаря Rigel

NVIDIA подтвердила, что в процессорах Rosa будут использоваться ядра Rigel. Это новая архитектура на базе Arm v9.2, которая должна обеспечить более высокую производительность на ядро по сравнению с Olympus – ядрами предыдущего поколения, применяемыми в Vera. При этом площадь кристалла, по данным компании, останется на прежнем уровне.

Ключевые изменения Rigel включают более эффективную доставку инструкций, увеличенный кеш L2 и улучшенную работу с памятью. Всё это особенно важно для агентного ИИ: такие системы постоянно запускают инструменты, выполняют код, обращаются к базам данных, проверяют результаты и координируют множество параллельных процессов.

Сейчас NVIDIA уже выпускает процессоры Vera с 88 собственными ядрами Olympus. Эти CPU ориентированы на серверные платформы и поставляются крупным технологическим компаниям по всему миру. Увеличится ли количество ядер в Rosa, пока неизвестно. Однако NVIDIA уже делает акцент на росте производительности одного ядра, а не только на масштабировании за счёт их числа.

Выход на рынок и планы на будущее

Стратегия NVIDIA в области процессоров не ограничивается дата-центрами. Компания также развивает платформу RTX Spark для ПК, ноутбуков и рабочих станций на базе Windows on Arm. Первое поколение RTX Spark использует связку Grace и Blackwell и должно выйти на рынок в 2026 году.

В дальнейшем NVIDIA планирует перейти к платформам Vera Rubin, а затем к Rosa Feynman. В серверном сегменте процессоры Rosa должны использоваться вместе с графическими ускорителями Feynman в 2028 году. Для потребительских и рабочих систем на базе RTX Spark решения Rosa Feynman ожидаются ближе к 2029-2030 годам.

С помощью этих процессоров NVIDIA стремится усилить контроль над всей ИИ-инфраструктурой – от GPU и сетевых компонентов до CPU. Это также усиливает давление на Intel и AMD, которые пока доминируют в серверном сегменте благодаря процессорам x86.