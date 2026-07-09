Xbox вновь отступает: к чему приведут массовые сокращения?

Год назад, в июле 2025-го, Microsoft провела большие сокращения в игровом подразделении: пострадали King, Raven Software, Rare, Blizzard и многие крупные проекты Xbox. Тогда публика считала, что это самый мрачный день в истории Xbox. Но прошел еще год — и текущие сокращения вызывают еще больший скепсис по поводу будущего платформы. Портал gamesindustry.biz рассказал, чем вызваны реформы в Xbox и к чему они могут привести в будущем.

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Команды, с которыми Xbox теперь расстается, были приобретены почти 10 лет назад, чтобы усилить каталог first-party релизов издателя. Double Fine, Compulsion Games, Ninja Theory, Undead Labs, Arkane Lyon — часть вернула себе независимость, часть перешла в собственность других компаний. Большие планы Фила Спенсера по развитию Game Pass не сработали; Microsoft не зря перестала отчитываться о числе подписчиков уже достаточно давно.

Очевидно, массовые сокращения призваны снизить убытки Xbox. Но к чему они приведут? Скорее всего, ни к чему хорошему. По словам руководительницы игрового подразделения Аши Шармы, численность сотрудников внутри студий выросла на 40% относительно старта поколения, даже когда база игроков, напротив, падала. Сокращения призваны создать более плоскую, оптимальную организацию с меньшим количеством слоев менеджмента. Так, Bethesda целиком переключится на работу над ключевыми франшизами, а Mojang (разработчики Minecraft) и мобильный гигант King будут отчитываться лично Шарме.

Другими словами, стратегия понятна: то, что зарабатывает Xbox деньги, не тронут, а вот от интересных, но не слишком прибыльных проектов поменьше откажутся. С точки зрения менеджмента в этом есть смысл, пусть картина и печальная для всех, кто не желает из года в год играть в бесконечные сиквелы давно знакомых франшиз. Но если вспомнить, что Xbox собирается в скором времени запустить новую консоль, то расклад немного меняется.

Не логично было бы отправить все эти студии на создание релизной линейки игр для Project Helix? Обычно на запуске свежие консоли активно поддерживаются эксклюзивами, но, похоже, грядущее поколение будет работать по иным правилам. Дефицит железа почти гарантирует, что новинки будут стоить дороже $1 000, что сделает Project Helix весьма нишевым устройством. Конечно, Microsoft хочет подстраховаться, сделав акцент на совместимость Project Helix с ПК-играми, но именно размытие границ между компьютерным и консольным геймингом и привело к упадку Xbox.

Для контекста, 10 лет назад Microsoft говорила об объединении ПК и Xbox как платформ, вознамерившись выпускать свои эксклюзивы на компьютерах. Но, в то же время, это стратегическое решение полностью устранило необходимость в покупке Xbox. Игроки по всему миру увидели логику: если купить игровой ПК, то можно играть не только в эксклюзивы Xbox, но и во многое другое. Данный ход мысли по-прежнему актуален, и новая Xbox, поддерживающая ПК-игры, ничего не изменит.

На этом фоне немного непонятна конечная точка реформ в Xbox. Microsoft может бесконечно сокращать расходы и увольнять сотрудников, но это не решит фундаментальную проблему. Консоли всегда выгодно отличались от ПК своей простотой и доступностью; каждое новое поколение платформ предлагало значительный прирост производительности по сравнению с предыдущим. Но теперь о доступности и речи не идет, а визуальные различия между поколениями дошли до точки, в которой только самые опытные пользователи могут заметить разницу.

Массовую аудиторию сложно будет убедить в необходимости покупки Project Helix. Только хардкорные поклонники Xbox побегут за новинкой… Но никакая из возможных стратегий не может полагаться только на эти продажи. Альтернатива — упор на стриминг игр с бюджетным устройством, вроде канувшей в лету Xbox Keystone. Но, опять же, эта траектория опиралась бы на Game Pass — эксперимент, который показал свою несбыточность.

Может, Xbox вернется к производству эксклюзивов. Не исключено, что именно таким путем и пойдет игровое подразделение, хотя политика компании в отношении эксклюзивов пока непонятна; Call of Duty, например, так и останется мультиплатформенной. К тому же, пока трудно понять, будет ли эксклюзивность «настоящей» — то есть, без ПК-портов. Что-то подобное определенно может стать продающей фишкой Project Helix, но проблему ценообразования и дефицита это не решает.

Как бы то ни было, сокращение тысяч сотрудников и продажа малоприбыльных студий могут немного скрасить цифры в Excel-таблицах, но реальные проблемы Xbox останутся неразрешенными. На практике, сокращения даже могут их усугубить.