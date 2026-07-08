Minecraft получит апдейт с возможностью сидеть

Студия Mojang аноонсировала большое обновление для игры Minecraft. В апдейте разработчики добавят функцию, с помощью которой пользователи могут сидеть за своих персонажей.

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После выхода патча игроки смогут использовать специальные подушки, благодаря которым можно присаживаться на любую поверхность. Авторы отметили, что таким образом стараются развить ролевые функции проекта, а игроки смогут креативно использовать новые предметы. В игре также появятся блоки, напоминающие унитазы.

Обновление выйдет осенью, однако пользователи уже могут поучаствовать в тестировании апдейта. Вместе с патчем в игре также появятся новый лесной биом, соломенные кровати и другие вещи. В комментариях к анонсу пользователи обрадовались появлению подушки. Некоторые заявили, что подобную функцию надо было добавить ещё 17 лет назад.