Ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag взломали до официального выхода игры

Рабочую версию ремейка Assassin's Creed IV: Black Flag слили на торренты за полтора дня до релиза, который запланирован на 9 июля 2026 года. Об этом сообщает VGTimes.

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Отмечается, что утечка произошла не через цифровые магазины или внешние серверы, а из внутренней производственной сборки Ubisoft. Предполагается, что файлы могли попасть в сеть через внутренние каналы компании либо от пользователей, получивших ранний доступ к проекту. Среди возможных источников утечки рассматриваются и представители игровой прессы, которые тестировали проект до публикации обзоров.

При этом Ubisoft использовала для защиты проекта комплекс современных мер безопасности. В Assassin's Creed Black Flag Resynced была интегрирована система защиты от взлома Denuvo Anti-tamper, а также предусмотрены обязательная привязка к учетной записи Ubisoft и ограничение на количество активаций.

Несмотря на это, защиту быстро обошла группа хакеров DenuvOwO, использовавших метод на основе гипервизора, при котором игра запускается в изолированной виртуальной среде без необходимости прямого изменения исполняемых файлов. Такой подход позволяет обходить традиционные механизмы защиты, встроенные в программный код.

Ubisoft пока официально не прокомментировала утечку Assassin's Creed Black Flag Resynced.

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