Мошенники начали красть деньги россиян под видом продажи GTA VI

Эксперты зафиксировали рост числа мошеннических схем, связанных с покупкой цифровых копий Grand Theft Auto VI (GTA VI). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на специалистов платформы для мониторинга внешних цифровых угроз.

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Официально игру нельзя предзаказать в Microsoft Store и PlayStation Store из-за того, что их работа в стране приостановлена. Поэтому многие россияне покупают ключи через маркетплейсы или неофициальные сайты. Этим и пользуются мошенники, которые создают фишинговые страницы для оформления предзаказов.

Под видом "подтверждения учетной записи" злоумышленники крадут персональные сведения и данные игровых аккаунтов своих жертв. Также преступники предлагают скачать якобы бета-версию игру, в которой может быть вредоносное программное обеспечение (ПО).

Зафиксировано распространение фейковых мобильных приложений, якобы предоставляющих ранний доступ к игре. Опасность грозит и тем, кто приобретает игру на маркетплейсах.

Для активации ключа продавцы просят передать логин и пароль от аккаунта, но злоумышленники могут изменить данные и похитить библиотеку игр, затребовав выкуп за восстановление доступа. Есть риск потерять средства и данные банковских карт при оплате на фишинговых ссылках или при переводе денег на личные счета продавцов.

По данным экспертов, мошенники оперативно используют любой повышенный интерес к новым играм. Поэтому гражданам советуют не скачивать файлы из ненадежных источников, не передавать посторонним логины и пароли от аккаунтов, а также не переводить деньги по сомнительным ссылкам или на личные банковские карты.

Ранее в МВД рассказывали, что принцип нулевого доверия в настоящее время считается наиболее актуальной стратегией кибербезопасности. Основная идея подхода выражается простой формулой: "Никогда не доверяй, всегда проверяй". Крайне важно проявлять бдительность: не стоит слепо верить ни сказанному, ни увиденному или услышанному через электронные устройства.