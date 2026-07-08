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Мошенники начали красть деньги россиян под видом продажи GTA VI

Москва24

Эксперты зафиксировали рост числа мошеннических схем, связанных с покупкой цифровых копий Grand Theft Auto VI (GTA VI). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на специалистов платформы для мониторинга внешних цифровых угроз.

Мошенники начали красть деньги россиян под видом продажи GTA VI
© m24.ru

Официально игру нельзя предзаказать в Microsoft Store и PlayStation Store из-за того, что их работа в стране приостановлена. Поэтому многие россияне покупают ключи через маркетплейсы или неофициальные сайты. Этим и пользуются мошенники, которые создают фишинговые страницы для оформления предзаказов.

Под видом "подтверждения учетной записи" злоумышленники крадут персональные сведения и данные игровых аккаунтов своих жертв. Также преступники предлагают скачать якобы бета-версию игру, в которой может быть вредоносное программное обеспечение (ПО).

Зафиксировано распространение фейковых мобильных приложений, якобы предоставляющих ранний доступ к игре. Опасность грозит и тем, кто приобретает игру на маркетплейсах.

Для активации ключа продавцы просят передать логин и пароль от аккаунта, но злоумышленники могут изменить данные и похитить библиотеку игр, затребовав выкуп за восстановление доступа. Есть риск потерять средства и данные банковских карт при оплате на фишинговых ссылках или при переводе денег на личные счета продавцов.

По данным экспертов, мошенники оперативно используют любой повышенный интерес к новым играм. Поэтому гражданам советуют не скачивать файлы из ненадежных источников, не передавать посторонним логины и пароли от аккаунтов, а также не переводить деньги по сомнительным ссылкам или на личные банковские карты.

Ранее в МВД рассказывали, что принцип нулевого доверия в настоящее время считается наиболее актуальной стратегией кибербезопасности. Основная идея подхода выражается простой формулой: "Никогда не доверяй, всегда проверяй". Крайне важно проявлять бдительность: не стоит слепо верить ни сказанному, ни увиденному или услышанному через электронные устройства.