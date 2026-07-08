Lenovo выпустила 16-ядерный компьютер YOGA AI Mini PC весом 600 грамм

Lenovo расширила линейку компактных компьютеров Yoga Mini i Gen 11, представив новую модификацию с 64 ГБ оперативной памяти.

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Обновлённая версия ориентирована на пользователей, работающих с ресурсоёмкими приложениями, включая локальные системы искусственного интеллекта, обработку больших массивов данных и другие профессиональные задачи.

Корпус

Корпус Lenovo YOGA AI Mini PC изготовлен из алюминия и выполнен в минималистичном стиле. Единственным декоративным элементом выступает кольцевая ARGB-подсветка, расположенная в нижней части корпуса.

Процессор

Как и прежде, флагманская версия построена на процессоре Intel Core Ultra X7 358H семейства Panther Lake с 16 ядрами и поддержкой 16 потоков. Чип получил гибридную архитектуру, объединяющую четыре производительных ядра, восемь энергоэффективных и четыре сверхэкономичных.

За обработку графики отвечает встроенный ускоритель Intel Arc B390, который подходит для работы с цифровым контентом, аппаратного ускорения вычислений и запуска нетребовательных игр. Процессор также дополнен специализированным нейронным блоком, благодаря которому совокупная производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом, достигает 180 TOPS при совместной работе CPU, GPU и NPU.

Память и локальный ИИ

Одной из ключевых особенностей новинки стала возможность локального запуска крупных моделей искусственного интеллекта объёмом до 80 миллиардов параметров. Этому способствует наличие 64 ГБ высокоскоростной оперативной памяти стандарта LPDDR5X, обеспечивающей необходимую пропускную способность для подобных вычислений. Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель PCIe 4.0 NVMe ёмкостью 1 ТБ.

Интерфейсы

Беспроводные коммуникации представлены поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth. Несмотря на миниатюрный корпус объёмом всего 0,65 литра и массу около 600 граммов, устройство предлагает широкий набор современных интерфейсов. На корпусе расположены два порта Thunderbolt 4, HDMI, USB-A 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2, отдельный USB-C с поддержкой Power Delivery, 3,5-миллиметровый аудиоразъём и сетевой порт 2,5GbE.

Сроки выхода и цена

Lenovo YOGA AI Mini PC уже поступил в продажу в Китае. В стандартную комплектацию входит твердотельный накопитель PCIe 4.0 объёмом 1 ТБ, а рекомендованная цена составляет 17 999 юаней, или около $2650. Информацию о сроках появления модели в других странах и её международной стоимости компания пока не раскрыла.