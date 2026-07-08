The Elder Scrolls VI выйдет не раньше чем через 2–3 года

Выход игры The Elder Scrolls VI состоится как минимум через два-три года. Об этом сообщил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, отвечая на вопросы пользователей о текущей ситуации вокруг игрового подразделения Xbox.

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По словам Шрайера, разработка проекта продолжается, несмотря на недавнюю реструктуризацию Xbox, затронувшую студии Bethesda. Наиболее заметные сокращения, как утверждается, пришлись на команду, занимающуюся поддержкой Fallout 76, тогда как кадровые перестановки не коснулись разработчиков The Elder Scrolls VI.

О возможном длительном ожидании ранее предупреждал и глава Bethesda Game Studios Тодд Говард. В конце 2025 года он заявил, что фанатам не стоит рассчитывать на скорый релиз игры, призвав их запастись терпением.

Кроме того, Говард неоднократно признавал, что сожалеет о слишком раннем анонсе проекта. По его словам, в идеале студия предпочла бы представлять игры незадолго до выхода, а не за несколько лет до релиза. Руководитель Bethesda даже предлагал фанатам сделать вид, что анонса в 2018 году не было.

The Elder Scrolls VI была официально представлена в июне 2018 года. С тех пор Bethesda практически не раскрывала подробностей о проекте, сосредоточившись на выпуске Starfield и дальнейшей поддержке других своих игр.

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