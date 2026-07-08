Double Fine вернет себе независимость (и другие новости от команды Xbox)
Double Fine Productions (Psychonauts) и Compulsion Games (South of Midnight) вновь станут независимыми, сообщила глава Xbox Аша Шарма (Asha Sharma). В целом в течение финансового года 2027/28 Xbox попрощается с 3200 сотрудниками. 1600 сотрудников уволят прямо сегодня.
Происходит это в рамках масштабной «перетряски» Xbox. Менеджерскую «табель о рангах» игрового подразделения Microsoft сократят с 14 позиций до 3—5, то есть до руководителей теперь будут быстрее доходить «сигналы снизу».
Интересно, что Double Fine и Compulsion Games отпустят вместе с их IP. А вот Ninja Theory и Undead Labs поменяют владельца: новые хозяева должны проспонсировать производство Senua и State of Decay 3.
Arkane Lyon, работающая над Marvel’s Blade, тоже покинет гавань Xbox. Но что именно произойдет с ней и ее игрой — пока неизвестно.
По словам Аши Шармы, за последние годы Microsoft потеряла много денег на Xbox, при этом ставка на подписку Game Pass и отказ от «эксклюзивов» не сработали.