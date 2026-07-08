В Apex Legends пройдет кроссовер с аниме по Cyberpunk

Разработчики Apex Legends подтвердили коллаборацию с аниме-сериалом «Киберпанк: Бегущие по краю» по игре Cyberpunk 2077.

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Точная дата и детали события пока не раскрываются, но на арте уже можно разглядеть два новых косметических набора— Спэрроу в образе Дэвида и Аксель в скине Люси. Также датамайнеры нашли в файлах игры намёки на возможный временный режим и механику киберпсихоза.

Ранее авторы «Бегущего по лезвию» представили трейлер второго сезона. Новые эпизоды экранизации игры Cyberpunk 2077 покажут осенью этого года.

Сюжет второго сезона пока неизвестен. Ранее авторы сообщали, что это будет совершенно новая история, действие которой также развернётся в городе Найт-Сити. Ни один из главных героев первого сезона не появится в продолжении.