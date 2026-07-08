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В июле в Game Pass добавят Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Planet Crafter и другие игры

Чемпионат.com

Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в июле 2026 года.

В июле в Game Pass добавят Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Planet Crafter и другие игры
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Главными новинками месяца стали космический выживач Planet Crafter и симулятор скейтбординга Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Многие игры перекочевали из тарифа Ultimate в более бюджетный Premium.

Какие игры добавят в Game Pass в июле 2026 года

  • Winds of Arcana: Ruination — уже доступно
  • Gears of War: Reloaded (Premium) — 9 июля
  • Tamashika — 9 июля
  • Ascend to Zero — 13 июля
  • PBA Pro Bowling 2026 — 14 июля
  • Quarantine Zone: The Last Check — 15 июля
  • Mavrix by Matt Jones — 16 июля
  • FixForce — 17 июля
  • Fogpiercer — 17 июля
  • The Planet Crafter — 21 июля
  • Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 — 21 июля.