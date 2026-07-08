В ГД предложили открыть киберспортивные центры в каждом регионе России

ЛДПР предложила создать сеть государственных киберспортивных центров во всех регионах России. Об этом ТАСС сообщил лидер партии Леонид Слуцкий во время общения со студентами факультета киберспорта.

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"Мы предлагаем открыть киберспортивные центры в каждом регионе, запустить школьные и студенческие лиги, проводить всероссийские турниры", - сказал Слуцкий.

По его словам, Россия входит в число сильнейших киберспортивных держав мира, а российские игроки заработали более $100 млн призовых. Он также отметил успехи команды Team Spirit, которая дважды становилась победителем турнира The International.