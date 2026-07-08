В ГД предложили открыть киберспортивные центры в каждом регионе России

ЛДПР предложила открыть киберспортивные центры в каждом регионе России
ЛДПР предложила создать сеть государственных киберспортивных центров во всех регионах России. Об этом ТАСС сообщил лидер партии Леонид Слуцкий во время общения со студентами факультета киберспорта.
"Мы предлагаем открыть киберспортивные центры в каждом регионе, запустить школьные и студенческие лиги, проводить всероссийские турниры", - сказал Слуцкий.
По его словам, Россия входит в число сильнейших киберспортивных держав мира, а российские игроки заработали более $100 млн призовых. Он также отметил успехи команды Team Spirit, которая дважды становилась победителем турнира The International.