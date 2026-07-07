ЛДПР предложила ввести налоговые льготы для российских разработчиков

ЛДПР предложила предоставить российским разработчикам видеоигр налоговые льготы и гранты на создание отечественных игр, игровых движков и технологий. Об этом ТАСС сообщил лидер партии Леонид Слуцкий во время общения со студентами факультета киберспорта.

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Он отметил, мировая аудитория видеоигр насчитывает около 3,5 млрд человек, а аудитория киберспорта превышает 640 млн. По его словам, Россия уже входит в число ведущих киберспортивных держав, а отечественные игроки заработали более $100 млн призовых.

"Мы предлагаем предоставить российским студиям налоговые льготы и гранты на создание отечественных игр, движков и технологий", - сказал Слуцкий.

По его мнению, такая мера должна способствовать развитию российской игровой индустрии и укреплению ее конкурентоспособности.