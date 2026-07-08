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ЛДПР предложила создать фонд поддержки отечественной игровой индустрии

ТАСС

ЛДПР предлагает учредить государственные стипендии и гранты для молодых разработчиков, игроков и тренеров, а также создать федеральный фонд поддержки отечественной игровой индустрии. Об этом ТАСС заявил лидер партии Леонид Слуцкий во время общения со студентами факультета киберспорта.

В РФ хотят создать фонд поддержки отечественной игровой индустрии
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По его словам, отсутствие достаточной поддержки со стороны государства и существующие барьеры вынуждают часть специалистов уезжать за рубеж. Он отметил, что отечественным игровым студиям необходимы дополнительные меры поддержки для развития проектов и конкуренции на внутреннем и мировом рынках.

"Мы требуем создать мощный федеральный фонд поддержки отечественных игровых проектов, а также государственные стипендии и гранты для молодых разработчиков, игроков и тренеров", - сказал Слуцкий.