В РФ хотят создать фонд поддержки отечественной игровой индустрии

ЛДПР предложила создать фонд поддержки отечественной игровой индустрии
ЛДПР предлагает учредить государственные стипендии и гранты для молодых разработчиков, игроков и тренеров, а также создать федеральный фонд поддержки отечественной игровой индустрии. Об этом ТАСС заявил лидер партии Леонид Слуцкий во время общения со студентами факультета киберспорта.
По его словам, отсутствие достаточной поддержки со стороны государства и существующие барьеры вынуждают часть специалистов уезжать за рубеж. Он отметил, что отечественным игровым студиям необходимы дополнительные меры поддержки для развития проектов и конкуренции на внутреннем и мировом рынках.
"Мы требуем создать мощный федеральный фонд поддержки отечественных игровых проектов, а также государственные стипендии и гранты для молодых разработчиков, игроков и тренеров", - сказал Слуцкий.