ЛДПР призвала признать игровую индустрию приоритетом цифровой экономики

ЛДПР предлагает признать отечественную игровую индустрию одним из приоритетов цифровой экономики, заявил ТАСС лидер партии Леонид Слуцкий во время общения со студентами факультета киберспорта.

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"Пора, наконец, осознать, что в современном мире государственный суверенитет формируется не только на заводах, но и в цифровом пространстве. Виртуальная реальность давно перестала быть просто развлечением для подростков, это приоритет для цифровой экономики и уникальная возможность заявить о себе на весь мир", - сказал Слуцкий.

По его словам, игровая индустрия может стать стимулом для развития всей IT-сферы, включая создание программного обеспечения и технологий искусственного интеллекта. Он отметил, что отрасль также способствует созданию рабочих мест и формированию доходов бюджета.