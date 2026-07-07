Психологи нашли в компьютерных играх пользу для ума и памяти

Влияние компьютерных игр на когнитивные способности продолжает оставаться предметом острых дискуссий. Очередной попыткой расставить точки над i стала статья в журнале Acta Psychologica, авторы которой нашли корреляцию и дали ей количественную оценку.

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Они провели три метаанализа, охвативших корреляционные исследования, сравнения геймеров с негеймерами и контролируемые экспериментальные работы, опубликованные с января 2005 по август 2025 года. В обзор вошло 133 исследования с общей выборкой из 14 245 участников.

Работы подвергли критической оценке, отфильтровали и отсортировали по качеству. Результаты сгруппировали по пяти критериям:

память,

пространственные способности,

зрительное внимание,

когнитивный контроль

и интеллект.

Оказалось, в целом компьютерные игры приносят тем, кто ими увлекается, небольшую, но статистически значимую пользу — это показали как наблюдательные исследования, так и сравнения заядлых игроков с негеймерами.

«При рассмотрении отдельных когнитивных показателей значимая связь обнаружена только для памяти, что позволяет предположить: видеоигры могут иметь более устойчивую связь именно с навыками, относящимися к памяти. Одно из возможных объяснений этой связи состоит в том, что люди, которые проводят за играми больше времени, активно и постоянно задействуют навыки, связанные с памятью, в процессе самой игры», — объясняется в статье.

Сравнение когнитивных способностей геймеров и негеймеров по результатам наблюдательных исследований дало корреляцию 0,22. Проще говоря, IQ среднего любителя компьютерных игр на пять-семь баллов выше, чем у столь же среднего их противника.

Сравнение в экспериментах показало куда более скромную разницу — 0,088, или два-три балла по шкале Айзенка. Скорее всего, это значит, что не игры прокачивают интеллект, а ими изначально увлекаются более умные люди.

В анализе учли также дополнительные факторы и обнаружили, что эффекты слабо зависят от пола, возрастной группы, культуры (восточная/западная), состояния здоровья, продолжительности вмешательства или типа игры.

По мнению исследователей, полезнее всего игры детям и подросткам ввиду повышенной нейропластичности мозга в юном возрасте, а также пожилым людям в качестве инструмента профилактики когнитивного снижения.