В Infinix подвели итоги пяти геймерских лет в России

Infinix в честь пятилетия работы в России подвела итоги мобильного гейминга за этот период. Игры на смартфоне сегодня — полноценная часть игровой культуры, считают в компании.

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У смартфона, мол, низкий порог входа. Он всегда под рукой, не требует отдельного места и позволяет играть короткими сессиями в течение дня.

Infinix, ссылаясь на исследование РВИ «Гейминг в России 2026», заявляет, что сейчас в игры играют 75% россиян старше 14 лет. При этом 7 из 10 используют смартфон или планшет, тогда как компьютер только 4 из 10, а консоль всего 1 из 10.

Infinix вспомнила и своё игровое направление, получившее большое развитие с 2022 года. Тогда компания провела первый крупный турнир по Standoff 2. А в 2023 году появилась серия геймерских смартфонов GT. Последняя модель, Infinix GT 50 Pro, даже получила систему водяного охлаждения и поддержку 144 кадров в секунду.

Бренд пообещал продолжит развивать игровые смартфоны.