В PS Plus добавили Call of Duty: Modern Warfare 3, For the King 2 и CrossCode
В PS Plus Essential, базовый тариф PS Plus, добавили три игры. Подписчикам стали доступны Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023), For the King 2 и CrossCode.
Какие игры раздают в базовом PS Plus Essential в июле 2026 года:
- Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) — шутер от студии Activision с картами из культовой Modern Warfare 2.
- For the King 2 — пошаговая настольная RPG в формате рогалика с возможностью кооперативного прохождения.
- CrossCode — пиксельная экшен-RPG от студии Radical Fish Games.
Все игры можно забрать по 3 августа. В середине июля Sony объявит пополнение подборки PS Plus Extra и Deluxe (Premium).