Российские киберспортсмены продолжают удивлять

Сегодня в России отмечают День киберспорта. «Вечерняя Москва» пообщалась со спортсменами столичного кластера видеоигр и анимации.

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Несмотря на бытующие стереотипы, профессиональные киберспортсмены тренируются не менее упорно, чем атлеты традиционных дисциплин: многочасовые тренировки, работа с наставниками и анализ матчей требуют очень много ментальных и физических усилий.

Одним из центров развития киберспорта в столице стал Московский кластер видеоигр и анимации. Здесь, в этом пространстве, работает современная киберарена, где проходят турниры, тренировки и различные мероприятия для любителей и профессионалов. Оператором площадки выступает Академия киберспорта, которая занимается подготовкой игроков и развитием сообщества.

— Свой путь в киберспорт я начал с того, что смотрел, как играет старший брат. Потом сел за клавиатуру сам и понял, что получается хорошо. Недавно прошел набор в академию, и я рад, что теперь могу выйти на совершенно новый профессиональный уровень, — рассказал Игорь Дорохов, капитан команды XP_Students. — Хотя физических трофеев на полке пока нет, на его счету много побед. Были турниры, куда мы заходили как аутсайдеры, а выходили с победой. Но триумф — не главное, важно продолжать расти как профессионал, — добавил он.

Воспитанник академии, 16-летний Иван Рогов, сейчас играет в сборной под псевдонимом q1valo.

— Мы тренируемся в основном через проведение товарищеских матчей с другими командами. После каждой игры проводим разбор тактики и ошибок, — рассказал Иван.

Он отметил, что российские игроки отличаются исключительным упорством, что выделяет их среди других киберспортсменов.

— Наши ребята активно стремятся выступать на мировой арене. Из-за этого они могут не выходить из-за компьютера по 12 часов и делать остановки только на еду и сон, — добавил Рогов.

Недавно в кластере состоялся чемпионат по игре PUBG, куда приехало несколько зарубежных коллективов.

— Мы много играли против сильных российских команд. Я видел, что они играют с большим напором, показывают много красивых моментов. По сравнению с корейскими игроками они играли солиднее. Думаю, нам есть чему поучиться, — отметил чемпион PUBG, игрок корейской команды Dplus KIA Го Хан Бин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Попов, руководитель Академии киберспорта: «У нас в академии занимаются десятки спортсменов разного уровня — от начинающих до участников крупных соревнований. Когда человек приходит к нам, то мы проводим небольшое интервью, чтобы узнать его уровень. Кроме того, за каждой командой закрепляется свой тренер».