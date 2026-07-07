Вышел трейлер игры Solo Leveling KARMA по известному аниме

Студия Netmarble Neo представила новый трейлер своей экшен-RPG Solo Leveling KARMA — игра возьмёт за основу вселенную известного аниме «Поднятие уровня в одиночку».

© Чемпионат.com

Авторы игры по Solo Leveling показали нескольких персонажей, а также кадры боевого геймплея: проект будет использовать механики из жанра rogue-like.

Видео доступно в группе MMO13 во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netmarble Neo.

Solo Leveling KARMA расскажет новую историю Сон Чину, который вернётся в прошлое и будет вести новую войну против монархов. Создатели обещают широкую систему боёв с боссами и выбор оружия, влияющий на стиль прохождения.