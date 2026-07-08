Идея "отпуска" от партнера на время выхода GTA VI не является нормой

Геймер заключил "контракт" с возлюбленной в преддверии выхода игры Grand Theft Auto VI. Согласно "документу", девушка соглашается не отвлекать партнера от прохождения заданий столько времени, сколько ему потребуется, сообщили СМИ. Нужно ли следовать подобной тенденции и чем она может быть опасна, разбиралась Москва 24.

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Игровой отпуск

Зарубежный фанат Grand Theft Auto (GTA) решил заключить "контракт" с возлюбленной в преддверии выхода новой версии игры. Если верить соглашению, которое он опубликовал в Сети, то девушка обязуется не отвлекать парня от прохождения заданий 10 дней, с 19 по 29 ноября 2026 года.

Кроме того, возлюбленной нельзя жаловаться на долгие сессии, просить помочь по дому и отвлекать геймера от исследования Вайс-Сити, где по сюжету и разворачиваются события. В документе есть и еще один пункт: если девушка проспонсирует покупку новой части GTA, то получит право отменить одно из вышеуказанных правил.

Шуточный контракт быстро разлетелся по Сети, найдя как сторонников, так и противников.

"Похоже на токсичные отношения", "я тоже жду игру, мы женаты, но это уже перебор", "лучше подпишите этот контракт, чтобы не было никаких отвлекающих факторов во время игры в GTA 6", – написали пользователи.

Причем это не единственный способ геймеров "легально" провести время за игрой. Как отмечает издание Indiatimes, за десять лет ожидания фанаты по всему миру уже думают, как расписать свое время на первую неделю после релиза новой части. Одни задумываются об отпуске, другие освобождают место в календарях, третьи прикидывают, сколько часов успеют провести в Вайс-Сити, прежде чем вернуться к обычным делам.

Канадское предприятие Edison Motors и вовсе объявило о двухдневном закрытии в связи с официальным релизом, соответствующий документ также появился в Сети. Предприятие полностью приостановит свою деятельность 19 и 20 ноября 2026 года, так как большинство штатных сотрудников заблаговременно взяли отпуск.

Ранее стало известно, что GTA VI получила официальный перевод на русский язык как с точки зрения интерфейса, так и субтитров. Данная информация появилась на Xbox Store Новой Зеландии.

"Норма современного мира"

Рассуждая о том, что может означать заключение "контракта" между геймерами и их возлюбленными, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим отметила, что сейчас подобные "документы" можно считать нормой, так как современные отношения претерпели серьезные изменения.

Однако с позиции классической фундаментальной психологии подобное соглашение нельзя назвать приемлемым, отметила эксперт.

"Это норма современного мира, где близость не является главной. Качество отношений уходит на второй план, а на первый выходят другие активности, в которых человек оказывается вторичен", – подчеркнула психолог.

По ее словам, разовые случаи погружения в игру нормальны и понятны. Но если это переросло в общую тенденцию, то такой факт говорит о том, что отношения воспринимаются как временное явление. Причем речь идет не о зависимости, а, скорее, о норме для партнеров, у каждого из которых есть свои увлечения. Естественно, во множестве случаев зависимость действительно присутствует, но говорить о тенденции нельзя.

Игры способны разрушать отношения именно потому, что фокус внимания направлен в первую очередь на них, человек живет в виртуальной реальности. "Звоночки" у этого очень простые: отсутствие возможности разговаривать с партнером, предпочтение других видов деятельности, недостаток времени, проведенного вместе, отказ обсуждать потребности другого, ориентация только на себя. Это базовые вещи, которые нужно знать всем.

Если одна сторона ставит ультиматум, а другая с ним соглашается – в этом случае речь идет про зависимость. Если оба играют в игру, у каждого есть свое пространство, партнер слышит потребности другого – это уже взаимность, и такая форма отношений имеет место быть, подчеркнула Сулим.

При этом клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Москвой 24 отметил, что, если говорить об обычных геймерах, интерес к игре поддерживается из-за комьюнити, в котором находится человек. Увлеченность остается на долгие годы, и предвкушение выхода новой игры по эмоциям сопоставимо, например, с чемпионатом мира по футболу.

Контракт на такой короткий период можно потерпеть, ведь, когда у человека появилось что-то новое, нужно дать ему наиграться, ощутить радость в жизни.

Эксперт также подчеркнул, что такая история – не про зависимость. Правда, если геймер уходит в виртуальный мир с головой, забывая о работе, или перестает следить за собой, ни на секунду не отвлекаясь от экрана, это уже ее прямое проявление. В таком случае нужно обращаться к специалисту.