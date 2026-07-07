Hisense представил в РФ флагманские телевизоры с подсветкой RGB MiniLED

Hisense представила в Москве новую линейку телевизоров с технологией RGB MiniLED. Главной новинкой стала флагманская модель Hisense 116UX с экраном диагональю 116 дюймов, которая заняла центральное место на закрытой презентации бренда.

© Ferra.ru

Мероприятие прошло в формате технологической арт-галереи RGB MiniLED Gallery: вместо привычной демонстрации техники гостям показали отдельные зоны, посвящённые цветопередаче, работе с чёрным цветом, спортивному режиму, играм и звуку. Такой формат позволил наглядно продемонстрировать возможности новых телевизоров, включая яркость, контрастность и точность цветопередачи.

© Hisense

В линейку вошли модели Hisense UR8S с диагоналями от 55 до 100 дюймов, UR9S с экранами 65, 75 и 85 дюймов, а также флагманский 116UX. Телевизоры UR8S и UR9S получили RGB MiniLED-подсветку с пиковой яркостью до 5000 кд/м2. В зависимости от модели доступны 4K-разрешение, частота обновления экрана до 180 Гц и аудиосистемы, настроенные французской компанией Devialet.

© Ferra.ru

Флагманский Hisense 116UX оснащён RGB MiniLED-подсветкой с пиковой яркостью до 8000 кд/м2, 4K-экраном с частотой 165 Гц, процессором Hi-View AI Engine X и многоканальной акустикой 6.2.2 CineStage X Surround. Отдельно для гостей также подготовили игровую зону, где телевизоры можно было протестировать с игровыми консолями PlayStation 5 Pro в реальных сценариях.

© Hisense

Стоит отметить, что технология RGB MiniLED отличается от обычной MiniLED наличием независимых зон красной, синей и зелёной подсветки.

Новинки уже доступны в продаже у крупных ритейлеров, включая М.Видео, Технопарк, РБТ, Citilink и DNS, а также на маркетплейсах Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет.