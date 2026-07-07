Mechanics VoiceOver показала трейлер русской озвучки 007 First Light

Студия Mechanics VoiceOver представила трейлер с демонстрацией неофициальной русской озвучки игры 007 First Light. Проект находится на этапе краудфандинга и пока профинансирован примерно на 10% от необходимого бюджета, сообщает DTF.

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По заявлениям Mechanics VoiceOver, 007 First Light является крупнейшим проектом в истории студии. Общая цель сбора средств составляет 2,7 млн руб., которые необходимы для завершения профессиональной локализации.

В опубликованном трейлере показан фрагмент с русской озвучкой ключевых персонажей. Главного героя озвучивает актер Глеб Петров, ранее участвовавший в локализациях ряда кино- и игровых проектов.

На момент публикации сбор средств достиг около 270 тыс. руб. В Mechanics VoiceOver отмечают, что динамика финансирования соответствует типичной для краудфандинговых кампаний, где основная часть суммы, как правило, собирается ближе к завершению периода сбора.

Помимо 007 First Light, студия также работает над неофициальной русской локализацией проектов The Wolf Among Us, Trine 5, Mouse: P.I. for Hire, Dead Space 3 и Jedi Knight: Jedi Academy.

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