Кожаную куртку главы Nvidia выставят на аукцион

Культовая куртка главы Nvidia Дженсена Хуанга уйдет с молотка на аукционе
Аукционный дом Sotheby's выставит на торги культовую кожаную куртку генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом сообщается на сайте Sotheby's.
Куртка Tom Ford на протяжении многих лет была неотъемлемой частью публичного образа главы Nvidia и имеет его подлинную подпись. По оценке Sotheby's, стоимость лота может достичь $60 тыс. (около 4,6 млн руб.).
Куртка сопровождается сертификатом подлинности автографа от Professional Sports Authenticator. В аукционном доме отмечают, что именно в этой куртке Хуанг выступал на ключевых презентациях продуктов Nvidia, конференциях для разработчиков и других знаковых мероприятиях технологической индустрии.
Продавцом выступает венчурный фонд Long Journey Ventures. Все средства, вырученные от продажи, будут направлены в некоммерческую организацию The Edge Institute, которая поддерживает междисциплинарные проекты на стыке технологий, науки, культуры и общества. Таким образом, аукцион носит благотворительный характер.
Дженсен Хуанг — сооснователь и генеральный директор Nvidia, под руководством которого компания стала лидером в области графических процессоров и искусственного интеллекта. Его кожаная куртка стала фирменной частью образа: Хуанг появляется в ней почти на всех крупных презентациях и конференциях Nvidia, поэтому поклонники воспринимают ее как такой же символ компании, как черную водолазку у Стива Джобса.
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