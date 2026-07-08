Кожаную куртку главы Nvidia выставят на аукцион

Аукционный дом Sotheby's выставит на торги культовую кожаную куртку генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом сообщается на сайте Sotheby's.

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Куртка Tom Ford на протяжении многих лет была неотъемлемой частью публичного образа главы Nvidia и имеет его подлинную подпись. По оценке Sotheby's, стоимость лота может достичь $60 тыс. (около 4,6 млн руб.).

Куртка сопровождается сертификатом подлинности автографа от Professional Sports Authenticator. В аукционном доме отмечают, что именно в этой куртке Хуанг выступал на ключевых презентациях продуктов Nvidia, конференциях для разработчиков и других знаковых мероприятиях технологической индустрии.

Продавцом выступает венчурный фонд Long Journey Ventures. Все средства, вырученные от продажи, будут направлены в некоммерческую организацию The Edge Institute, которая поддерживает междисциплинарные проекты на стыке технологий, науки, культуры и общества. Таким образом, аукцион носит благотворительный характер.

Дженсен Хуанг — сооснователь и генеральный директор Nvidia, под руководством которого компания стала лидером в области графических процессоров и искусственного интеллекта. Его кожаная куртка стала фирменной частью образа: Хуанг появляется в ней почти на всех крупных презентациях и конференциях Nvidia, поэтому поклонники воспринимают ее как такой же символ компании, как черную водолазку у Стива Джобса.

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