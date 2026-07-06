Хакеры спустя три года все же обошли защиту Denuvo в Atomic Heart

DSOGaming: пираты выпустили полную версию Atomic Heart со всеми DLC
Хакеры спустя более трех лет после выхода Atomic Heart смогли обойти защиту Denuvo полной версии игры со всеми дополнениями. Об этом сообщает портал DSOGaming.
Вышедшая в феврале 2023 года Atomic Heart долгое время оставалась одной из немногих крупных ПК-релизов, чья защита Denuvo не была взломана в классическом понимании. До этого момента обход осуществлялся лишь с использованием гипервизорных методов, что существенно ограничивало распространение нелегальных сборок.
О преодолении защиты заявил хакер voices38, ранее взломавший Doom: The Dark Ages, Resident Evil Requiem, Stellar Blade, 007: First Light и Hogwarts Legacy.
Пиратская сборка основана на билде от 29 апреля 2026 года и включает весь выпущенный дополнительный контент, в том числе сюжетные расширения. При этом защита Denuvo в данном случае не была полностью удалена — она лишь обойдена, что сохраняет работу части антипиратских механизмов в фоновом режиме.
Atomic Heart доступна на ПК, PlayStation и Xbox. Проект ранее преодолел отметку в 10 млн игроков, а в 2025 году было официально анонсировано продолжение.
Ранее более 115 тыс. игроков выступили против отказа PlayStation от игр на дисках.