Хакеры спустя три года все же обошли защиту Denuvo в Atomic Heart

Хакеры спустя более трех лет после выхода Atomic Heart смогли обойти защиту Denuvo полной версии игры со всеми дополнениями. Об этом сообщает портал DSOGaming.

© Газета.ру

Вышедшая в феврале 2023 года Atomic Heart долгое время оставалась одной из немногих крупных ПК-релизов, чья защита Denuvo не была взломана в классическом понимании. До этого момента обход осуществлялся лишь с использованием гипервизорных методов, что существенно ограничивало распространение нелегальных сборок.

О преодолении защиты заявил хакер voices38, ранее взломавший Doom: The Dark Ages, Resident Evil Requiem, Stellar Blade, 007: First Light и Hogwarts Legacy.

Пиратская сборка основана на билде от 29 апреля 2026 года и включает весь выпущенный дополнительный контент, в том числе сюжетные расширения. При этом защита Denuvo в данном случае не была полностью удалена — она лишь обойдена, что сохраняет работу части антипиратских механизмов в фоновом режиме.

Atomic Heart доступна на ПК, PlayStation и Xbox. Проект ранее преодолел отметку в 10 млн игроков, а в 2025 году было официально анонсировано продолжение.

Ранее более 115 тыс. игроков выступили против отказа PlayStation от игр на дисках.