Как будет выглядеть PlayStation 6, чтобы оправдать цену в $1000?

Смерть игровых консолей за прошедшие 25 лет предсказывали чуть ли не каждый год, но в 2026-2027 годах ситуация стала особенно пикантной из-за дефицита комплектующих. Microsoft и Sony собираются выпускать новые платформы в ближайшие годы, но обеим компаниям предстоит решить ряд проблем — особенно последней. Портал gamesindustry.biz рассказал, какой может стать PlayStation 6, чтобы оправдать гипотетический ценник в $1 000.

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На фоне последних событий в игровой индустрии стало понятно одно: консольному рынку предстоит значительно эволюционировать в ближайшем будущем. Причем не только в плане железа и производительности, но и в плане стратегии.

Продолжающийся кризис цен на комплектующие означает, что системы следующего поколения, которые пойдут по стопам своих предшественниц, будут стоить свыше $1 000 — в два раза выше, чем стоило предыдущее поколение консолей на релизе. Оправдать подобный ценник можно лишь по-настоящему революционным железом, которое совершенно не похоже на актуальное поколение.

Поэтому крупные издатели пересматривают стратегию. Microsoft прозрачно намекает, что раздумывает над будущим Project Helix уже несколько месяцев. О PlayStation 6 и планах Sony известно меньше, но, очевидно, изначальные планы компании тоже пострадали в результате дефицита комплектующих. Одной вероятной опцией считается перенос запуска PS6 на год или два, что позволит растянуть жизненный цикл PS5 в надежде, что цены на железо стабилизируются.

Идея рискованная, но она может принести результат. Правда, также есть риск, что компания останется со стареющей платформой, потерявшей рыночную инерцию, а железный кризис так и не пойдет на спад.

Однако последние решения Sony дают понять, что издатель, похоже, собирается придерживаться оригинального таймлайна — то есть, релиза следующей консоли к концу 2027-го. Публичный отказ от выпуска игр на физических дисках с января 2028-го привлек много негативного влияния, но интересна не реакция общественности, а временные рамки. Если предположить, что PS6 будет полностью цифровой консолью, то остановка производства дисков в январе 2028 года идеально вписывается в гипотетическое расписание. Таким образом, зима 2027-го станет своего рода переходным сезоном, где обе консоли будут рекламироваться бок-о-бок — PS5 получит свои последние эксклюзивы.

То есть, если Sony планирует так и поступить, то первым официальным анонсом, связанным с PS5, был грубый отказ от дисков. Не самая позитивная нота для того, чтобы начать медийное сопровождение нового продукта. Но она как минимум позволяет сложить представление о сроках и датах.

Конечно, по Сети гуляет и куда менее официальная информация. Например, один пользователь, который якобы владеет инсайдерской информации о планировании железа, сказал, что список компонентов будущей PS6 подорожал аж на $200 всего за несколько месяцев. И теперь полный набор комплектующих для производства консоли стоит чуть больше $950.

Другими словами, дилемма выглядит примерно следующим образом. Действия Sony и слухи указывают на то, что PS6 планируется к релизу в конце 2027 года, но состояние рынка железа показывает, что в этом случае консоль будет стоить как минимум $1 000. Данная цена была бы высокой в любом случае, но в текущей ситуации она особенно отталкивает, поскольку у PS6 нет какой-то выдающейся технологической инновации, которая могла бы стать продающей фишкой. Прошлые поколения PlayStation извлекли немало пользы из ключевых технологий, которые отличали их от предшественниц: для PS5 ей был SSD-накопитель, тогда как поддержка HD и 4К разрешений были важными пунктами повестки для PS3 и PS4.

Конечно, железо PS6 несомненно может предложить предложить прирост графической производительности, но в последние годы совершенствовать визуальную составляющую консолей все сложнее. Хотя PS5 к моменту релиза PS5 исполнится уже семь лет, даже самых лояльных фанатов PlayStation будет сложно убедить побежать в магазин за новинкой. Не каждый готов потратить $1 000, чтобы поменять одну коробку под телевизором на другую ради чуть улучшенной трассировки лучшей и FSR-масштабирования.

Так как же может выглядеть PS6, которая заставит публику проигнорировать недружелюбный ценник? Рассуждая логически, Sony наверняка пытается найти способ отличить новинку от предыдущего поколения консолей. Апгрейд должен быть не инкрементальным, но совершенно новым — таким, чтобы его нельзя было пропустить. Форм-фактор, например, может быть одним из решений этой проблемы; компания неспроста анонсировала отказ от физических носителей за полтора года до предполагаемого запуска платформы.

Если PS6 движется к более портативному, маленькому форм-фактору, то в этом есть смысл. В индустрии уже несколько лет поговаривают, что у Sony вновь появился интерес к рынку портативных устройств — PS Portal считается экспериментальной пробой пера, за которой последует более значимый продукт. Вместо того, чтобы выпускать одновременно и домашнюю консоль, и портативную, Sony может сосредоточиться на последней.

К тому же, это помогло бы решить еще одну проблему — эволюционную. Если PS6 пойдет по предполагаемому большинством пути, то насколько большой, физически, станет платформа? PS5 — уже немаленькая машина. Sony смогла сделать так, чтобы она работала достаточно тихо благодаря очень большому вентилятору и эффективной системе охлаждения. Но в результате PS5 получилась очень крупной. Если сделать консоль еще больше, то ее будет неудобно ставить где-то в гостиной. Да, чипсеты стали более эффективными, но законы масштабирования непреклонны: чем больше терафлопсов, тем больше кубических сантиметров пространства и ватт нужно тратить на охлаждение.

Тяжело сказать, каким путем в итоге пойдет Sony. Впервые за всю историю PlayStation рыночные условия, неподконтрольные издателю, могут продиктовать, что простого технологического апгрейда не хватит для привлечения аудитории. Предстоящее поколение консолей наверняка получится процветающим… Но устройства, которые его составят, не будут похожи на текущие.